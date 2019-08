Betrugsmasche kein Einzelfall

Die auf Kanal- und Rohrreinigung spezialisierte Fachfirma Wenker in Epe leidet ebenfalls bereits seit einigen Monaten unter der Masche der Betrüger. Wer im Internet den Namen der Firma mit der Ortsangabe Gronau googlet, stößt an prominenter Stelle auf Anzeigen anderer Anbieter, die günstigen Service für den Notfall anbieten. Dabei handelt es sich oftmals offenbar um Betrüger: Ruft man nämlich die angegebene Telefonnummer an, geben sich die Angerufenen wahrheitswidrig als Kooperationspartner der örtlichen Firma aus. Es ist nach Angaben von Wenker bereits mehrfach vorgekommen, dass sich Betrugsopfer bei ihr gemeldet und beschwert haben, weil die vereinbarten Reparaturleistungen ausblieben. Sie waren der festen – aber falschen – Überzeugung, dass sie die Firma Wenker beauftragt hatten.

Auch die Firma Wenker hat versucht, die Betrüger ausfindig zu machen – bislang erfolglos. Sie vermuten sie im Ruhrgebiet.

Die Polizei rät, sich für den Fall des Falles zu wappnen und eine Liste mit geprüften, vertrauenswürdigen Unternehmen anzufertigen und ins Kontakte-Verzeichnis des Handys zu übertragen. In der Stresssituation eines Schadensfalles muss dann keine Recherche nach einem geeigneten Handwerker erfolgen.