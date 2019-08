Genehmigung noch nicht beantragt

Epe -

Eigentlich sollte am 20. August eine Renaturierungsmaßnahme an der Dinkel in Epe starten. An gleich vier Stellen zwischen Alfertring und der Ortsgrenze zu Nienborg soll der Fluss ökologisch aufgewertet werden. Mit der sogenannten Sammelmaßnahme Untere Dinkelaue Epe wollen die Stadt Gronau und die Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken die EU-Wasserrahmenrichtlinie ein Stück weit umsetzen. Doch die Maßnahme verzögert sich.