Zwei NRW-Minister zu Gast

Gronau -

Die Ministerin für Schule und Bildung des Landes NRW, Yvonne Gebauer, sowie NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper sind Gastredner beim Sommerempfang der Freien Demokraten Münsterland. Deren Vorsitzender, Karlheinz Busen MdB, lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu ein. Die Veranstaltung findet statt am 8. September (Sonntag) um 15 Uhr an der Schwarzenbergstraße 200 in Gronau. Anmeldungen sind dringend erforderlich unter karlheinz.busen@bundestag.de.