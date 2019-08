Gronau -

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.15 Uhr auf der Königstraße in Gronau ereignet hat. Ein 50-jähriger aus Enschede war mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Geh- und Radweg der Königsstraße aus