Spezialisten für viele Fachgebiete

Gronau -

Vor 40 Jahren wurde die Rechtsanwaltskanzlei Bierschenk, Hagemann & Kollegen in Gronau an der Neustraße gegründet. 1990 erfolgte der Umzug an die Eper Straße 16 und 2009 die Erweiterung durch Kauf und Renovierung des denkmalgeschützten Nachbargebäudes Eper Straße 18. Zudem wurden Parkmöglichkeiten direkt an den Kanzleigebäuden geschaffen. Heute besteht die Sozietät aus acht Rechtsanwälten, davon sind vier zugleich Notare.