Gespräch mit Bischof Bahlmann

Gronau -

Bischof Johannes Bahlmann aus Óbidos am Amazonas kommt am Montag (2. September) nach Gronau. Im Pfarrzentrum Mühlenmathe der Pfarrei St. Antonius Gronau findet ab 19.30 Uhr eine Begegnung mit Gespräch und Diskussion mit dem Bischof statt. Themen sind die aktuelle soziale und politische Lage Brasiliens, die Rolle der Kirche und der Einsatz von Bischof Johannes Bahlmann (geb. in Visbek/Landkreis Vechta) im Amazonas-Gebiet. Besprochen werden sollen auch die aktuellen Waldbrände, die Amazonas-Synode im Oktober in Rom sowie das Krankenhaus-Schiff „Papa Francisco“ am Amazonas.