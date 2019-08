Buntes Programm im Westpark

Die Anwohnergemeinschaft setzt bei ihrem Kampf um den Erhalt von Westpark, Bäumen und Grünanlagen auf die Überzeugungskraft des eigenen Erlebens. So hatte sie bereits am 8. Juli alle Ratsfraktionen zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen, um sie den Erholungswert der Grünflächen selbst spüren zu lassen. Nun ist die Öffentlichkeit eingeladen, gemeinsam mit den Anwohnern zu feiern, den Tag in der grünen Lunge des Bögeholdviertels zu genießen und vielleicht mit dem einen oder anderen Flohmarkt-Schatz nach Hause zu gehen.

Vom Anwohnerflohmarkt auf dem Westparkgelände zwischen Enscheder Straße und Eisenbahnweg über Kaffee und Kuchen, Kaltgetränke und den Stand mit eigens für diesen Tag gebackenem Westpark-Brot von der Bäckerei Duesmann an der für den Durchgangsverkehr gesperrten Eichenhofstraße geht es in die Grünflächen rund ums ehemalige Gelände der Hans-Christian-Andersen-Schule.

Hier werden die „Rollende Waldschule“ der Kreisjägerschaft Borken, das Kneipp-Mobil mit Sinnesparcours und Wassertretbecken und zahlreiche Mitspiel- und Mitmachaktionen stationiert sein. Beim Torwandschießen, an der Tischtennisplatte oder bei Sackhüpfen und anderen traditionellen Beweglichkeitsspielen können sich Groß und Klein nach Herzenslust austoben. Wer es kreativ mag, bastelt sich eine echte Bögeholder Fledermaus oder lässt sich gar selbst zu einer schminken. Und wer beim Torwandschießen keinen Preis ergattern konnte, der kommt bei der Tombola auf seine Kosten, denn für jedes Los gibt es einen Preis.

„Es ist wirklich großartig, wie viel Unterstützung wir von allen Seiten bekommen haben und wie alle im Viertel an einem Strang ziehen“, so Nitsche in einer Ankündigung. „Ich bin sicher: Das wird ein Fest!“

► Der Reinerlös der Veranstaltung kommt Mensch und Tier im Viertel zugute, denn er wird für die Anschaffung von Nistkästen und Insektenhotels aufgewendet, bzw. an die im Viertel ansässigen Vereine „Hummel“ und VSE gespendet, versprechen die Veranstalter. Kontakt und Infos: stadtwesten@web.de.