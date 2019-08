Musikalische Paukenschläge

Symphonieorchester Rheine gibt Konzert in Gronau

Gronau -

Das Symphonieorchester Rheine konzertiert am 29. September (Sonntag) um 17 Uhr erstmals unter seinem neuen Dirigenten Luis Andrade in der Ev. Stadtkirche Gronau. Nach der Aufführung der Paukenmesse von Joseph Haydn im Frühjahr, zusammen mit den Chören der Städtischen Musikvereine Gronau und Rheine, steht nun Haydns Symphonie Nr. 94 „Mit dem Paukenschlag“ auf dem Programm. Die Symphonie ist weit mehr als der akustische Knalleffekt, ein überraschender Paukenschlag nach 16 Takten leise säuselnder Dreiklangsbehaglichkeit, steht sie doch in der Reihe der Londoner Symphonien auf dem Höhepunkt Haydns kompositorischer Schaffenskraft.