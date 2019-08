Schienenverkehr zwischen Enschede und Münster – eine Utopie Bimmelbahn und Schnellzug

Eigentlich dürfen die Gronauer nicht klagen: Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist ganz ordentlich. Die Stadt liegt an zwei Bahn-Regionallinien. In den Zügen der RB 64 fährt man bequem innerhalb einer Stunde nach Münster, in denen der RB 51 in gut eindreiviertel Stunden nach Dortmund. Binnen elf Minuten ist man in Enschede. Doch es gibt nichts Gutes, was nicht noch verbessert werden könnte. Von Martin Borck