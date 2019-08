Musik verbindet beide Städte

Der eine rote Faden, der Gronau und Enschede verbindet, ist die Textilindustrie. Viele historische Gebäude zeugen davon. Eine grenzüberschreitende Textilroute führt Radfahrer an etlichen dieser steinernen Denkmäler entlang. Am 28. September (Samstag) laden die Westfälischen Nachrichten und der Twentsche Courant Tubantia aus Enschede ihre Leserinnen und Leser zur Teilnahme an einer gemeinsamen Tour ein.

Vor zwei Jahren hatte erstmals eine gemischt niederländisch-deutsche „Tour de Fiets“ von Gronau nach Enschede geführt. Diesesmal geht es andersherum. Und diesesmal spielt ein zweiter roter Faden eine große Rolle: die Musik. Bei einem Zwischenstopp wird eine Band spielen, und zum Abschluss der Veranstaltung wird es ein weiteres Konzert geben.

Warum Musik? Nun: Sowohl Gronau als auch Enschede bezeichnen sich als Musikstadt. Das hat Gründe, die mit der Textilgeschichte zusammenhängt. Die Industrie machte aus der den durch die Staatsgrenze getrennten Nachbarstädten zeitweise fast ein Zwillingspärchen. Finanzkräftige Fabrikanten mit Wurzeln in Twente stampften auch in Gronau Fabriken aus dem Boden. Arbeitskräfte pendelten fortwährend auf der Suche nach Arbeit oder besserem Lohn zwischen den beiden Städten.

Der aus Gronau stammende Alfred Hagemann ist für das Buch „Insel der Träume“ in die Gronauer Musikgeschichte eingetaucht. Auch die war Einflüssen aus Enschede unterworfen; sie hatte aber auch viele eigene Protagonisten. „Von Anfang an ist die Musikszene eine deutsch-niederländische“, hat Hagemann eruiert.

Die Gronauer Fabrikanten imitierten das Enscheder Clubwesen. Sie unterstützten das kulturelle Leben. Es entstanden Musikvereine, Theater- und Operngesellschaften, Chöre, Musikvereine, kirchliche Posaunenchöre, symphonische Blasorchester, zunächst meist in Enschede, später in Gronau. Musiker und Künstler fanden in beiden Städten Auftrittsmöglichkeiten. Die Kulturszenen befruchteten sich gegenseitig.

Der Jazz hielt schon in den 1920er-Jahren Einzug in die Musikszene. Im Enscheder Volkspark wurde „hot“ gespielt. Auch der in Gronau lebende Musiker Robert Vorst­heim jazzte mit: Er war 1929 bei der in Enschede beheimateten Jazzband „Black and White“ aktiv.

In den 1930er-Jahren wurde in Gronau sogar eine Operette uraufgeführt: „Insel der Träume“. Sie wurde mit Unterstützung der „Enschedesch Opera en Operette Gezelschap“ realisiert.

Ohne die Jazzszene in Enschede in den 1950er-Jahren wäre der Gronauer Rockstar Udo Lindenberg vielleicht nie so intensiv mit dem Musikvirus in Berührung gekommen, der aus ihm machte, was er heute ist.

In Gronau und Enschede entwickelte sich in den 60er-Jahren eine rege Beatkultur. In Gronau gehörten die „Lightnings“ zu den Bands, deren Musik die Jugend elektrisierte. In Enschede waren Bands wie die Buffoons, Honest Men, First Move, St. John’s Family, Rabbits und viele andere populär. Auch Teach-In, die 1975 den „Grand Prix d‘ Eurovision de la Chanson“ (heute Eurovision Song Contest) gewann, ist ein Enscheder Gewächs.

Und heute? Kathrin Hohe, Mitarbeiterin des Gronauer Kulturbüros, genießt, dass sie hier auf ein breit aufgestelltes Musikangebot trifft. „Angefangen beim Angebot der Musikschule, über Konzerte in Jugendzentren und früher im Saal der Concordia, die Eper Musiknächte, die selbst organisierten Musicals der Schulen und Vereine, Beach- und DJ-Partys am Dreiländersee, bis zu Gospelkonzerten in den Kirchen.“ Sie empfindet das musikalische Angebot und Engagement in Gronau als extrem vielschichtig. „Es ist schön zu sehen, dass sich immer wieder neue Projekte entwickeln.“ Gronauer Bands sind in der Musikerinitiative Mig‘90 vereinigt und organisieren Konzerte mit je einer deutschen und niederländischen Gruppe.

Leuchttürme der Musikstadt Gronau sind das Rock’n’Popmuseum, das mittlerweile wegen seiner niederländischen Abteilung auf immer mehr Interesse aus dem Nachbarland stößt, und das Jazzfest. Die Musikschule Gronau ist ein weiteres Beispiel für quicklebendiges grenzüberschreitendes Musikschaffen: Mehr als ein Drittel der Dozenten stammen aus den Niederlanden.

Enschede seinerseits ist Sitz des Artez-Konservatoriums, der Musikschule, des Orkest van het Oosten und der Tourneeoperngesellschaft Reisopera. Das Muziekkwartier verfügt über Auftrittsmöglichkeiten für Opern, Symphonieorchester und Kammermusikensembles. Festivals (vom Freshtival bis zum Booster Festival für junge Poptalente) locken Besucher an, ebenso Konzerte im Metropool-Poppodium und im Jazzclub „De Tor“.

3500 Deutsche besuchten in der vergangenen Saison Vorstellungen im Wilminktheater und Musikcentrum. Am Konservatorium stammen zehn Prozent der Studenten aus Deutschland.

„Für die Niederlande ist eine derartige Konzentration einzigartig“, sagt Marieke ter Brugge von der Stadspromotie Enschede. „Musik steckt in den Genen der Stadt.“