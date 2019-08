In kleinen Gruppen geht’s nach Gronau

Auch in diesem Jahr findet die gemeinsame Leseraktion beider Zeitungen während der Tollen Woche statt. Gemeinsam mit Enschede Promotie, dem Stadtmarketing Gronau und der Stadt Enschede laden sie ihre Leser erneut zu der Radtour ein.

Dieses Mal steht die Tour im Zeichen der Musik. „Enschede und Gronau sind nicht nur durch die Textilgeschichte, sondern auch durch die Musik miteinander verbunden“, sagt Katharina Detert vom Stadtmarketing Gronau. „Von Techno bis Rock, von Pop bis Schlager. Musik verbindet alle Generationen.”

Startpunkt der Tour ist am 28. September der Tourist Info Punkt in Enschede an der Lange­straat 41. Dort werden die Teilnehmenden um 11.30 Uhr empfangen. Anschließend fahren sie in kleinen Gruppen über die Textilfahrradroute Richtung Gronau. Unterwegs erzählen fachkundige Führer Wissenswertes über die Textilgeschichte. Bei einem Zwischenstopp wird ein Imbiss gereicht – und es wartet eine musikalische Überraschung. Gegen 15 Uhr werden alle Radfahrer am Ziel, dem Rock’n’Popmuseum, erwartet. In der „Turbine“ wird es ein weiteres Konzert einer Band geben.

Anmeldungen für die Tour werden ab sofort unter der E-Mail-Adresse redaktion.gro@wn.de (Stichwort Radtour) entgegengenommen. Sie können auch eine Nachricht an die WN , Pumpenstraße 3, 48599 Gronau mit dem selben Stichwort schicken. Bitte geben Sie ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer an und vermelden Sie ebenfalls, wenn sie mit einem E-Bike teilnehmen wollen.

Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt, eine kurzfristige Anmeldung also ratsam. Die Teilnahme ist kostenlos. Sie erfolgt aber auf eigenes Risiko.