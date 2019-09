Die Tiefbauarbeiten haben bereits begonnen: Mit Unterstützung der Stadtwerke Gronau bekommen Gronau und Epe je eine weitere öffentliche Elektro-Ladesäule mit jeweils zwei Ladepunkten, baugleich mit den beiden Säulen an der Laubstiege in Gronau (direkt neben dem Schalthaus am Umspannwerk).

Die Säulen werden jeweils in die Mitte von vier Parkplätzen installiert, so dass die Ladepunkte rundherum erreichbar sind. Baubeginn war am Donnerstag in Epe an der Ecke Kardinal-von-Galen Ring/Amtsweg. In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten am Standort Gronau, auf dem ehemaligen Delta-Parkplatz an der Hörster Straße. Voraussichtlich Mitte September stehen die Säulen für Ladevorgänge zur Verfügung.

Für diese Säulen kann die Ladekarte der Stadtwerke Gronau genutzt werden.