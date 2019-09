Im Rahmen der WDR 2-Tour spielt der Newcomer am 27. September (Samstag) ein exklusives Konzert im Musikclub Turbine des Rock‘n‘Popmuseum in Gronau. Präsentiert wird es von WDR 2-Moderator Jan Malte Andresen.

In diesem Jahr zieht der Radiosender WDR 2 mit seiner Sommertour wieder durch den Westen. An drei Wochenenden im September warten Konzerte, Comedy und Talkrunden auf die Gäste. Diese Events finden in außergewöhnlichen Locations statt – deshalb auch im Musikclub Turbine. „Wir freuen uns sehr, dass unser Club zu den ausgewählten Locations gehört, die das WDR 2-Team ansteuert. Die Kulisse verspricht einen tollen Abend, das sollte man nicht verpassen“, betont Thomas Albers, Geschäftsführer des Rock‘n‘Popmuseums.

Eintrittskarten für die Veranstaltungen gibt es allerdings nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. WDR 2-Hörer haben die Chance sich Plätze auf der Gästeliste zu sichern.