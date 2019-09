Die Kinder überreichten dem neuen Emeritus in Gestalt von Blumen aus Pappe ihre guten Wünsche. Den Wünschen schlossen sich auch Pfarrer Thorsten Brüggemann und Andreas Leuderalbert als Vorsitzender des Pfarreirates an, die ihm im Namen der Pfarrei für sein nun schon zwölfjähriges Wirken in Epe dankten. Sie brachten auch ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass Pfarrer Reckers auch im Ruhestand in Epe bleiben wird und das Seelsorgeteam nach seinen Möglichkeiten unterstützen wird. Für den neuen Lebensabschnitt wünschten sie ihm Gesundheit und Gottes Segen.

Im Anschluss an den festlichen Gottesdienst hatten die Gemeindemitglieder die Möglichkeit, bei Würstchen und kühlen Getränken mit dem neuen emeritierten Pfarrer und untereinander ins Gespräch zu kommen. Für die gute Bewirtung sorgten die Messdienerleiterrunde und der Pfarreirat.