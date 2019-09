Dass es so geworden ist, verdanken die Museum-Macher nicht zuletzt dem Einsatz des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten. Der Bund hat den Umbau und die Neugestaltung des Rock’n’Popmuseums mit insgesamt 800 000 Euro gefördert. In Jens Spahn hatten die Gronauer Museumsmacher einen Fürsprecher und Türöffner in Berlin. Spahn setzte sich in den Hauptstadtgremien mehrfach für Fördermittel ein. „Es ist nicht schlecht, wenn man Verbindungen zum Finanzministerium hat“, sagte Spahn, der früher Staatsminister im Finanzministerium war, mit einem Augenzwinkern.

Als im vergangenen November das Museum nach der Umbauphase wiedereröffnet wurde, konnte Spahn nicht dabei sein. Am Dienstag holte er den Besuch nach. In Begleitung von Geschäftsführer Thomas Albers und Kurator Dr. Thomas Mania machte er einen Rundgang durch die Ausstellung. Er zeigte sich positiv überrascht, was sich alles geändert hat seit seinem letzten Besuch im „alten“ Museum. Dass es regelrecht auf den Kopf gestellt worden ist: Die ständige Ausstellung, die früher im Untergeschoss war, ist völlig modernisiert und nun im Erdgeschoss untergebracht. Während unten das Can-Studio, die Greenbox und der Musikclub Turbine auf die Besucher warten.

Mit den Besucherzahlen seit der Wiedereröffnung zeigen sich die Verantwortlichen sehr zufrieden.