Zu den letzten Vorbereitungen für das umfangreiche Programm am Weltkindertag trafen sich am Dienstag alle Beteiligten noch einmal in der FBS .

Ein abwechslungsreiches Angebot richtet sich am 20. September an kleine und größere Kinder und ihre Eltern. So können am Weltkindertag Armbänder und Regenmacher gebastelt werden. Kinder können sich schminken und bunte Haarsträhnen machen lassen. Riesenseifenblasen werden zu bestaunen sein. Schon etwas größere Kinder versuchen sich dann an der Slackline der Caritas oder an ganz traditionellen Spielen wie Sackhüpfen und Eierlaufen, die der SkF Ahaus Vreden anbieten. Weitere Geschicklichkeitsspiele sind geplant, und Buttons und Tattoos wird es ebenfalls geben.

Für junge Entdecker gibt es das Forschermobil und den Roboter-Parcours der Kitas Dinkelnest und Janosch. Feuerwehr und Polizei werden mit Fahrzeugen kommen, die bestimmt genau in Augenschein genommen werden dürfen. VHS und Stadtbücherei sind mit Ratespielen und einem Glücksrad dabei. Infostände über Faire Kitas sowie zum „Kita-Einstieg“ des Jugendamtes gehören ebenfalls zum Angebot. Wer bei einem so vielfältigen und umfangreichen Programm zwischendurch eine kleine Stärkung braucht, findet sie in der Cafeteria der Familienbildungsstätte.