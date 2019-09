Bildung für Familien ganz nah

Gronau -

Wünsche, Interessen und Bedürfnisse der Gronauer Familien zu berücksichtigen – das ist das erklärte Ziel der Bildungsangebote, die in insgesamt neun Familienzentren in Kooperation mit der Familienbildungsstätte Gronau durchgeführt werden. Für das kommende Programmjahr 2019/2020 sind in den Familienzentren über 90 Angebote mit rund 400 Programmstunden für junge Eltern geplant.