 Regelmäßig stellen sie sich für den guten Zweck zur Verfügung – schon bis zu 125 Mal. Am Mittwochabend sind Blutspender aus Gronau und Epe für ihren selbstlosen Einsatz mit den jeweiligen Ehrennadeln des Deutschen Roten Kreuzes ausgezeichnet worden. In einer Feierstunde im DRK-Heim an der Ochtruper Straße dankte Johann Nordholt den Spendern für ihren Einsatz und richtete Dank und Grüße der Vorsitzenden Sandra Cichon und ihrer Stellvertreterin Felizita Söbbeke aus, die beide verhindert waren.

Die Ehrennadel in Gold für 25maliges Blutspenden erhielten Andrej Nikolaevic, Brigitte Poggemann, Nicole Nordholt, Lisa Mikosch, Marco Lange, Thekla Becher, Agnes Lücker, Helga Jäger, Theodor Haverland, Daniela Roßkamp, Hendrik Gehling, Jana Wittland, Michael Terhalle, Stefanie Andres, Christian Post, Helga Maria Brune, Beate Wolff-Kaminski, Sandra Weßling, Lucas Hermann, Christoph Scholle, Barbara Lammes-Gieslink, Melanie Oelpmann, Christoph Thesing, Timo Dombrowski, Udo Hüchtebrock und Martin Lageveen-Gerwens.

Die Ehrung für 50maliges Blutspenden bekamen Ludger Berges, Rene Ubrich, Sandra Rahn, Rene Kwekkeboom, Harald Reinhold Nix, Petra Stief, Nina Feldmann, Markus Kernebeck, Marcus Pischel, Dominik Neumann, Manfred Uesbeck, Mathilde Döpker, Uraula Beuel, Jörn Stenvers, Jörg Jansen, Birgit Tillman, Susann Henriette Holtkamp, Michael Oude Lansing, Judith Kottig, Manfred Wissing, Sven Rensing, Elke Borgert, Jens Wienken, Guido Hoff, Michael Lange-Lageveen, Reinhard Niehues, Ines Ubrich-Grotholt, Martina Große-Frericks und Christian Ammert.

Die Ehrennadel in Gold für 75maliges Blutspenden erhielten Jürgen Martke-Albers, Beate Gertrud Streffing, Rita Leusing, Anja Ottink, Bernward Wigger, Reinhard-Franz Scheffner, Michael Bakenecker, Elfriede Paul, Markus Bernhard Steens, Holger Feldmann, Dirk Wiedermann, Reinhard Brügger, Matthias Schwerdt und Heinrich Bernhard Terglane.

Die Ehrennadel in Gold für 100maliges Blutspenden erhielten Annette Sahle, Bernhard Wonke, Werner Ostendorff, Wilhelm Puke, Klaus Heinrich Meyer, Gerda Hedwig Pawlowski, Alfons Leuderalbert, Bernhard Heßling, Joachim Gerdes, Manfred Kottig, Hartmut Just, Reinhard Klümper, Irmgard Theißing, Stefan Diekmann, Bernhard Leudealbert und Dieter Feldhaus.

Die Ehrennadel in Gold für 125maliges Blutspenden bekamen Heinz Wigger, Herbert Mers, Berthold Franz Hüls, Michael Stief und Ursula Kwekkeboom.