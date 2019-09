Zahlreiche Alben pflastern den Weg der Band, die dem Irish Folk ihren erfrischenden Stempel aufdrückt. In unglaublichem Tempo jagen die schnellen Instrumentalstücke, alle von Fidel und Dudelsack vorgetragen, sofort in die Beine. Im Gegensatz dazu die ergreifenden, melancholischen Balladen, die den Besucher in romantische oder in mystische Sphären tragen. Cara gehört zu den profiliertesten deutschen Irish-Folk-Bands.

Bandleaderin Gudrun Walter wuchs mit irischer, französischer und deutscher Volksmusik auf und begann schon mit sechs Jahren, Folkmusik auf der Geige zu spielen. Mit 17 beschloss sie, eine Karriere als berufliche Folkmusikerin in Deutschland einzuschlagen.

