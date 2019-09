„Je mehr wir über die Lebensart und die Heimat der Menschen wissen, mit denen wir es zu tun haben, desto einfacher wird der Umgang miteinander“, lautet der Leitgedanke für dieses Angebot.

In einem regelmäßigem offenen Treffen soll Frauen die Gelegenheit geboten werden, einander kennenzulernen. Für Flüchtlinge und Migrantinnen bieten die Treffen die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse zu festigen und zu vertiefen.

Thematisch orientieren sich die Treffen am Jahreskreis. Jedes Treffen steht unter einem bestimmten Thema. Es sollen die Traditionen und Gebräuche unterschiedlicher Kulturen vorgestellt werden. So sind Aktivitäten zum Kochen, Trommeln, Tanzen, Feiern und kreative Tätigkeiten geplant – also Zeit, gemeinsamen Erlebens und Erzählens. Das konkrete Programm liegt in der FBS aus.

Das erste Treffen findet am Donnerstag (12. September) in der FBS an der Laubstiege 15 statt. Ab 17.15 Uhr sind alle Interessierten willkommen. Inhaltlich geht es um 18 Uhr los.

Eine Teilnahme soll auf keinen Fall an den Kosten scheitern. Deshalb auf jeden Fall kommen, so die FBS. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.