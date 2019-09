Das letzte große Gemeindefest liegt viele Jahre zurück. Aber Pfarrer Uwe Riese erinnert sich, dass es „unter strahlend blauem Himmel“ rund um die Evangelische Stadtkirche stattfand, „denn das Walter-Thiemann-Haus gab es noch nicht“. Einen strahlend blauen Himmel erhoffen sich Riese, seine Pfarrer-Kollegen Sabine Kuklinski und Willy Bartkowski sowie das große Organisationsteam um sie herum auch für den kommenden Sonntag (8. September). Dann soll es unter dem Motto „Näher als zu glaubst“ eine Neuauflage geben.

„Der Zeitpunkt für das Fest ist günstig“, betont Riese. Denn die Gemeindeglieder wollen und sollen nicht nur feiern, sondern auch die gerade fertiggestellte neue Konzeption der Ev. Kirchengemeinde Gronau kennenlernen, die am Sonntag vorgestellt und diskutiert wird. „Näher als du glaubst“ ist diese Konzeption überschrieben, die die Verantwortlichen „ins Bewusstsein und in die Herzen der Menschen in der Gemeinde geben wollen“, wie Riese es formuliert. Und das nicht nur für einen Tag. Riese: „Es soll alle in der Gemeinde – nicht nur die Mitarbeiter – in den kommenden Jahren begleiten.“

In elf Leitsätzen ist darin formuliert, wie die Kirchengemeinde, die sich gegenwärtig auf dem Weg zu einer Gesamtgemeinde befindet, künftig durch diesen Neustart für die Menschen erfahrbar wird – und zwar bei vielen Gelegenheiten: von der Taufe bis zum Tod, bisweilen vielleicht nur punktuell, oft aber auch über längere Zeiträume.

Um diese neue Konzeption, die Zukunft der Gemeinde, ihre Vergangenheit und die von der Gemeinde dabei oft auch erlebten schmerzhaften Prozesse soll es unter anderem am Sonntag (ab 13.15 Uhr) in einer Podiumsdebatte gehen, an der unter anderen Superintendent Joachim Anicker teilnehmen wird. Beginnen wird das Gemeindefest aber schon um 11 Uhr mit einem Gottesdienst für kleine und große Besucher. Musikalisch wird er vom Posaunenchor der Erlöserkirche und den Soulfull Swinging Singers begleitet. Danach warten auf junge und jung gebliebene Besucher viele Aktivitäten – die Bandbreite reicht vom Kicker-Turnier bis zu Waterballs, von der künstlerischen Umgestaltung einer Kirchenbank bis zur Versteigerung eines Kirchen-Kronleuchters, vom Impro-Theater bis zur Meditation im Raum der Stille, von offenem Singen über Musik (Posaunenchor von 1886) bis zum Besuch der Aufführung der „Königin von Saba“ der Dinkelspatzen.

Die Küche kann an diesem Tag kalt bleiben – 40 Kuchenspenden sind bereits avisiert, dazu heiße Waffeln und ein umfassendes Getränke- und Grillangebot. Das Team des Waldfriedhofes und verschiedene Kooperationspartner präsentieren sich mit Ständen, Gruppen der Gemeinde übernehmen verschiedene Angebote. Dank des Engagements von privaten Sponsoren und Unternehmen warten interessante Preise bei einem Preisrätsel und einer Tombola.

Bleibt die Frage nach dem strahlend blauen Himmel. Vielleicht ist der ja am Sonntag auch näher, als die Wettervorhersage derzeit glauben machen will…