Gronau -

Von Klaus Wiedau

War das jetzt ein Etappensieg für die Bögehold-Anlieger? Die Mitglieder des Hauptausschusses zeigten sich am Mittwochabend nahezu begeistert vom bürgerschaftlichen Engagement, das die Anrainer für den Erhalt der grüne Lungen im Stadtwesten zeigen. Erste politische Signale deuteten auch darauf hin, dass Politik den Bürgerwillen respektieren will. Aber: Am Ende gab es auch noch eine andere Stimme.