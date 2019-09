Die betroffenen Mitarbeiter können über das System einen Alarm auslösen, der dann in einer rund um die Uhr besetzten Sicherheitszentrale aufläuft.

Die Mitarbeiter können auf freiwilliger Basis entscheiden, ob sie das System nutzen wollen oder nicht. Auch sei, so der Bürgermeister vor dem Ausschuss weiter, der Personalrat von Beginn an in die Überlegungen zur Anschaffung eines solchen Systems involviert gewesen.

Details zur Funktionsweise und auch zum Kreis der Mitarbeiter, die das System künftig nutzen, nannte Doetkotte zum Schutz der Betroffenen nicht.