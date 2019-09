Rückwand des Chores in der Stadtkirche

Gronau -

Von Sigrid Winkler-Borck

Wer seinen Blick auf Details lenkt, entdeckt oft Interessantes. So auch in der Ev. Stadtkirche. Dort ist an der Rückwand des Chores eine dunkle Vertäfelung zu sehen. Sie ist deutlich älter als die Stadtkirche. Bei näherer Betrachtung gibt es viel Eigentümliches zu entdecken.