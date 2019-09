Die ehemalige Sophie-Scholl-Schule ist trotz Sanierung dermaßen mit PCB belastet, dass nur der Abriss bleibt ( WN berichteten). Und die Eper Schule ist kein Einzelfall. Im Vorgriff auf geplante Umbaumaßnahmen hat die Verwaltung auch an der Bernhard-Overberg-Schule – wie im Juni berichtet – ein Schadstoff-Screening durchführen lassen. Ergebnis: Nahezu alle Räume des Altbaus aus den 1950er-Jahren sind mit PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) belastet, wie die Verwaltung in einem Beratungspapier für den nächsten Bauausschuss feststellt. Der Interventionswert des Stoffes Naphthalin (30 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft), der eine sofortige Stilllegung zur Folge hätte, werde dort zwar nicht überschritten; dennoch sieht die Stadt Handlungsbedarf. Erschwerend wirkt sich hier aus, dass viele Klassenräume, Verwaltung und Lehrerzimmer betroffen sind.

PAK sind eine große chemische Stoffgruppe. PAK entstehen laut Umwelt-Bundesamt bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material wie Holz, Kohle oder Öl. „Für Mensch und Umweltorganismen sind PAK eine besorgniserregende Stoffgruppe. Viele PAK, die in zahlreichen Alltagsgegenständen vorkommen, haben krebserregende, erbgutverändernde und/oder fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften, so das Umwelt-Bundesamt weiter. In einer Dokumentation der Behörde heißt es weiter: „Bis in die 1950er-Jahre wurden außerdem Parkettböden mit Teerklebstoffen verklebt. Dies hatte erhöhte Innenraumbelastungen zur Folge. Dort, wo solche schadstoffbelasteten Parkettböden noch vorhanden sind, müssen die Gebäude auch heute noch saniert werden.“

Solche PAK-haltigen Parkettkleber wurden offenbar auch in der Eper Schule verwendet, teilweise laut Verwaltung zentimeterdick auch als Ausgleichsschicht zwischen Estrich und Beton aufgetragen.

Und es gibt einen dritten Fall: die Buterlandschule. Auch dort gibt es PAK-Belastungen im Bodenaufbau von zwei Räumen und einem dazwischenliegenden Lehrmittelraum. Teilweise geht es dabei um Belastungen in einer Konzentration, die es erforderlich machte, die Räume sofort außer Betrieb zu nehmen. Festgestellt wurden die Belastungen aufgrund von auffälligen Gerüchen. Nach aktuellem Stand sind offenbar nur die genannten Räume betroffen, ein umfangreiches Gesamtscreening der Schule steht noch aus, so die Verwaltung.

Im Zuge von Sofortmaßnahmen wurden in der Overberg- und in der Buterlandschule die historischen Holzböden mit einem neuen Kunststoffbelag abgedeckt und die Wandanschlüsse versiegelt. Diese Arbeiten stellen, so die Verwaltung im Beratungspapier für den Bauausschuss, keine Sanierungsmaßnahmen dar, sondern lediglich Provisorien. Und: Ob die Erfolg hatten, müssen die (noch nicht vorliegenden) Ergebnisse von inzwischen erfolgten Kontrollmessungen erst noch zeigen.

Für Eltern der Overbergschule hat es inzwischen einen Info-Abend gegeben, für die Buterlandschule ist eine solche Veranstaltung geplant, wenn die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen.