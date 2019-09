Abschlusskonzert des Kreischortages

Gronau -

Zum Abschluss des Kreischortages, der am Samstag (14. September) in Gronau stattfindet, lädt Kreiskantor Dr. Tamás Szőcs zum abschließenden Konzert in die Gronauer Stadtkirche ein. Um 17 Uhr bringen die Sängerinnen und Sänger, die in verschiedenen Chören des Kirchenkreises zuhause sind, Chorsätze von Mendelssohn-Bartholdy, Zoltán Gárdonyi, Hochedlinger und weiteren Komponisten zu Gehör. Begleitet werden sie vom Orkest van het Oosten aus Enschede.