Von Kindertanz bis Seniorentheater

Gronau -

Mit ihrem großen Gemeindefest hat die Evangelische Kirchengemeinde trotz des verregneten Sonntags viele Besucher anziehen können. Das vielseitige Programm hatte für jede Altersstufe etwas zu bieten. Dennoch war dem Wetter geschuldete stete Flexibilität nötig, um den ein oder anderen Programmpunkt von der Außenbühne in das Walter-Thiemann-Haus oder die Stadtkirche zu verlegen. Noch am wenigsten ließen sich die Kinder in den wasserdichten Waterballs vom Platzregen am späteren Nachmittag beeindrucken.