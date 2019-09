Café Kinderwagen startet morgen

Geleitet wird das Café Kinderwagen von der Hebamme Anna Volmer und der Erzieherin Anita Groen, die als Ansprechpartnerinnen für alle Fragen rund ums Kind bereit stehen. In lockerer Atmosphäre kann man mit den beiden oder mit anderen Eltern ins Gespräch kommen. Es dürfen auch Geschwisterkinder mitgebracht werden.

Los geht es am morgigen Donnerstag um 15 Uhr im St.-Ludgerus-Kindergarten an der Königsstraße. Am 19. September ist das Café Kinderwagen im Familienzentrum St. Josef, An der Gräfte in Epe . Die Treffen sind also wöchentlich an wechselnden Orten. Infos gibt es bei der FBS Gronau, ✆ 02562 93950.