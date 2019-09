Gronau/Enschede -

Von Rudolf Nacke

Genau 78 Jahre ist es am Samstag (14. September) her, dass in Twente bei einer großen Razzia 105 jüdische Männer festgenommen wurden, die dann ins österreichische Konzentrationslager Mauthausen verschleppt wurden. Gerade mal drei Monate später waren dort alle ermordet.