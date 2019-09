Aus Gedanken wird Wirklichkeit

Gronau -

Gedanken – Worte – Wirklichkeit: Anja Bilabel schafft es, aus dem von Schriftstellern und Dichtern in Sprache gefassten Denken eine Welt zu erschaffen, in die man als Zuhörer regelrecht eingesogen wird. Die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen. Der Klang ihrer Stimme nimmt ein, spricht an, veranschaulicht, was eigentlich doch gar nicht da ist – nur in den Köpfen der Autoren, der Interpretin und des intensiv lauschenden Publikums im Studio der „Brücke“. Flötistin Marchela Margaritova-Duhneva setzt dazu die Interpunktion und verabreicht musikalisch dezente Gedankenschubser.