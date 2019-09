Epe -

Von Frank Zimmermann

Mit digitaler Unterstützung senkt Henkjan Voogsgeerd die Baggerschaufel in den Boden. Was der Niederländer hier baggert, wird eine Art Spielwiese für die Dinkel. Vier Renaturierungsmaßnahmen in Epe sollen das ökologische Potenzial des Gewässers verbessern. Das ist auch dringend nötig.