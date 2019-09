Gronau -

Von Martin Borck

Da steht sie, die mobile Fußgängerampel an der Kreuzung des Heerwegs mit dem Schöttelkotter Damm. Wer sie dahin gestellt hat? Die Stadtverwaltung war‘s nicht. Offensichtlich ist Straßen NRW verantwortlich. Der für den Straßenbau zuständige Landesbetrieb führt bekanntermaßen gerade die umfangreichen Baumaßnahmen an der Gildehauser Straße durch. Damit einher gehen Umleitungen – die auch über den Heerweg führen. Was nachvollziehbarerweise dort zu mehr Autoverkehr führt. Der wiederum den Fußgängern und Radfahrern, die vom Schöttelkotter Damm kommen, das Queren des Heerwegs erschweren könnte.