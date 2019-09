Gronau -

Im Rahmen des Stadtfestivals Gronau verwandelt sich die Gronauer Innenstadt am Wochenende in eine bunte Erlebnismeile mit vielen Leckereien, Musik und Shows. Das Rock‘n‘Popmuseum als Kooperationspartner des Festivals lädt aus diesem Anlass am morgigen Samstag von 10 bis 18 Uhr alle Interessierten ein, die audiovisuelle Ausstellung kostenlos zu besuchen.