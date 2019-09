Gegen 23 Uhr, so die niederländische Polizei, hatte die Wache Anrufe wegen Ruhestörung durch Jugendliche auf der Kalanderstraat erhalten. Mehrere Beamte fuhren zu der Stelle und kontrollierten die anwesenden jungen Leute, die den Ort auf Aufforderung der Polizisten verließen.

Kurz bevor die Polizisten den Ort wieder verlassen wollten, näherte sich aus Richtung De Heurne ein Motorroller ohne Licht. Ein Polizist gab ein Stoppzeichen, aber der Fahrer reagierte nicht darauf, sondern fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Kreuzung in die Kalanderstraat. Auch eine dort stehende Polizistin gab ein Anhaltezeichen. Der Roller bremste jedoch nicht; vielmehr raste der Fahrer direkt auf die Frau zu. Sie sprang zur Seite, der Roller erfasste sie aber noch am Bein, das dabei verletzt wurde. Der Rollerfahrer fuhr anschließend in Richtung van-Heek-Plein weiter, wo sich eine dreiköpfige Gruppe aufhielt. Eine Frau aus Deutschland wurde ebenfalls angefahren. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug aus dem Gleichgewicht. Der Fahrer und sein Sozius – wie sich herausstellte zwei minderjährige Jungen – stürzten.

Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Jungs, die beide keinen Helm trugen, wurden verletzt. Sie verloren bei dem Sturz das Bewusstsein. Auch sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Wegen ihrer Verletzungen wurden sie nicht festgenommen, ihre Identität ist der Polizei aber bekannt. In Zusammenhang mit den Ermittlungen wurden Straßen im Enscheder Zentrum für einige Zeit gesperrt. Der Roller wird auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft.

Der Fahrer trug eine Sturmhaube. Diesen Umstand will die Polizei in ihre Ermittlungen einbeziehen, sobald die Jungen vernehmungsfähig sind.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer das Duo auf seiner Fahrt durch die Stadt gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden ✆ 0031 9008844).