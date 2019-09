Gronau -

Von Angelika Hoof

Böse Zungen, die immer wieder behaupten, in Gronau sei nichts los, wurden an diesem Wochenende eines Besseren belehrt. Drei Tage lang hatte das Stadtmarketing alle Register gezogen. Unter dem Motto „Streetfood meets 80s“ ließ es die 80er-Jahre in all seinen Facetten wieder lebendig werden.