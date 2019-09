Gemeinsam für Gronau – erst recht im Ernstfall

Eine besondere Ausbildungseinheit hatte Michael Dierselhuis, der Gruppenführer der THW-Fachgruppe „Elektroversorgung“, organisiert: Zusammen mit den Elektro-Spezialisten vom THW aus Geldern und Münster wurden insgesamt vier dieselbetriebene Notstromerzeuger zu einem Stromnetz geschaltet und damit mehr als ein halbes Megawatt Strom erzeugt. Damit könnte im Ernstfall sogar ein kleines Krankenhaus versorgt werden. Mit geliehener Spezial-Hardware aus den Niederlanden konnten dann elektrische Fehler wie Spannungsschwankungen im Stromnetz simuliert werden, die auch für die Elektro-Fachkräfte neu waren. „Wir wollten unseren Helferinnen und Helfern etwas Besonderes bieten und einmal zeigen, was in Einsätzen an Problemen in Stromnetzen vorkommen kann. So steigt nicht nur die Motivation in der Truppe, sondern auch das Detailwissen“, so Dierselhuis.

Am frühen Samstagabend war die gemeinsame Einsatzübung der Höhepunkt des Wochenendes. Der stellvertretende Zugführer der Gronauer Feuerwehr , Christian Wennemer, hatte ein Szenario geplant, bei dem nach Schweißarbeiten in einem Keller ein Öltank explodiert war. Die dabei verletzten Personen wurden von zwei THW-Jugendlichen und einer lebensgroßen Puppe gespielt. Mit erschreckend echt aussehenden Wunden geschminkt waren die Jugendlichen im Keller verschüttet und wurden unter schwerem Atemschutz von Feuerwehr und THW gerettet. Eingehüllt in künstlichen Nebel und von Schreien der Verletztendarsteller begleitet, bekamen die Einsatzkräfte so den intensiven Eindruck eines echten Unfalls.

Versorgt wurden die Übungsteilnehmer vom THW-Verpflegungstrupp unter der Leitung von Martin Hartmann. Mit frisch zubereiteten Hauptmahlzeiten und vor Ort selbst gebackenen Kuchen wurden die Hilfskräfte bestens umsorgt. Die Übung von THW und Feuerwehr ist nur ein Baustein der gemeinsamen Aktivitäten. Zuletzt traten die THWler in einem gemischten Team mit der Gronauer Freunden beim Feuerwehr-Leistungswettkampf in Alstätte an. Die guten Kontakte zeigten sich zudem deutlich in der Kleidung am Wochenende. Die Teilnehmer waren in eigens bedruckte T-Shirts gekleidet: „Feuerwehr und THW – gemeinsam für Gronau“ stand darauf. Deutlicher kann man den Zusammenhalt kaum ausdrücken.