Angeklagter will Zeugenaussage nicht hören

Gronau/Münster -

Im Strafverfahren gegen einen 48-jährigen Gronauer, dem mehrfacher sexueller Missbrauch an der minderjährigen Tochter seiner Lebensgefährtin vorgeworfen wird, fand am Landgericht in Münster der zweite Prozesstag statt.