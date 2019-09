Faire öffentliche Beschaffung

Um passende Prüfverfahren zu erarbeiten, kann auf die Erfahrungen anderer Kommunen und Einrichtungen aufgebaut werden. Informationen und Anregungen hierzu werden bei der Informationsveranstaltung „Faire Beschaffung und Einkauf“ am Montag (23. September) vermittelt. Referent ist Christian Wimberger von der Christlichen Initiative Romero in Münster. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr in der Stadtbücherei Gronau, Parkweg 1. Eingeladen sind neben städtischen Einrichtungen auch Firmen, Organisationen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Kooperationspartner dieser Veranstaltung ist die Fairtrade Stadt Ahaus.