Erste Hilfe an der Euregio-Schule mit „Anne“ und „Little Anne“

„Die Erste-Hilfe-AG ist für die Schüler zum einen nützlich bei der Wahl der Berufsausbildung. Darüber hinaus erlangen sie den Erste-Hilfe-Schein, den sie beispielsweise für den Führerschein gebrauchen können“, so Annette Dinkelborg-Oenning vom Förderverein der Euregio-Gesamtschule.

Ermöglicht wurde die Anschaffung durch eine Spende der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 2000 Euro, sodass der Förderverein nur noch weitere 1100 Euro zusteuern musste.

Zu den beiden Dummys, die zusammengeklappt tatsächlich in einen Koffer passen, gehört ein kleiner Schminkkoffer, um den Ersthelfern bei Übungen eine realistische Unfalldarstellung präsentieren zu können. „Ich bin früher hauptamtlich im Rettungsdienst gefahren, habe eine entsprechende Zusatzausbildung absolviert und möchte mein Wissen unseren Schülern ein Mal pro Woche gerne weiter geben“, so Hacker. Was die Neunt- und Zehntklässler bislang nur theoretisch kennengelernt haben, können sie an den Puppen nun selbst praktizieren. Und das schöne an „Anne“: Das System ist erweiterbar.