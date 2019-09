Die Kraft des Singens

Gronau -

Mehr als 60 Sängerinnen und Sänger aus dem gesamten Münsterland boten am Wochenende in der Gronauer Stadtkirche einen fulminanten Abschluss des kreiskirchlichen Chortages. Den ganzen Tag hatten die Chöre gemeinsam geprobt, um am späten Nachmittag als „vereinigte Chöre des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld Borken“ zusammen mit 15 Instrumentalisten des Orkest van het Oosten aus Enschede zu musizieren. Superintendent Joachim Anicker hielt die Andacht.