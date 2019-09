Seit 40 Jahren dem „Lukas“ treu

Gronau -

Wer sich bei seinem Arbeitgeber wohlfühlt, der bleibt auch. Durchaus auch bis zum Eintritt in den Ruhestand. Am Evangelischen Lukas-Krankenhaus Gronau ist es keine Seltenheit, dass Mitarbeiter schon lange zum Mitarbeiterstamm gehören. Das zeigte jetzt die Ehrung der Jubilare und Kollegen, die sich in diesem Jahr in den Ruhestand verabschiedet haben oder noch verabschieden werden.