Nach drei Jahren an der Lindenschule ist das Projekt der Kulturbüro GmbH zur Martin-Luther-Schule weitergezogen. Seit Beginn des neuen Schuljahres kommen dort die Schüler der zweiten Klassen in den Genuss, verschiedene Erfahrungen mit Kunst und Kultur zu machen. Bis zum Wechsel auf eine weiterführende Schule haben sie nun Gelegenheit, sich selbst bei verschiedenen künstlerischen Arbeiten auszuprobieren und so ganz neue eigene Erfahrungen zu sammeln.

„Wir sehen da eine Chance, dass die Kinder mit kulturellen Einrichtungen in Kontakt kommen, wo sie durch die Eltern vielleicht nicht dran kämen“, erklärt Harald Wengemann , neben Elisabeth Aktan einer der kommissarischen Schulleiter. „Wir erhoffen uns, dass die Barriere etwas gesenkt wird.“ Für die Schule sei es eine Chance, neue Impulse in den Unterricht zu bringen. „Die Künstler sind ja Fachleute aus dem echten Leben“, so Wengemann. „Das ist nochmal ein anderer Zugang als wenn wir Lehrer den Kindern Kunst und Kultur erklären.“ Nicht zu vergessen die Begeisterung und Motivation, die die Künstler mitbringen. „Das ist ja auch deren Herzblut, das da dranhängt.“

Begleitet werden die Kinder – verteilt auf drei Workshops – von der Malerin Barbara Sendker aus Enschede, dem bildenden Künstler Josef Lenz und Choreographin Gika Buss-Engemann – beide aus Gronau –, die im Wechsel ganz verschiedene Arbeiten mit den Schülern der Martin-Luther-Schule erstellen.

Finanziert wird das Projekt durch die Bürgerstiftung Gronau. Otto Lohle von der Kulturbüro GmbH: „Wir sind für diese Förderung sehr dankbar, weil wir das Projekt sonst nicht finanzieren könnten.“