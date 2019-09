„Ein wichtiger Ankerpunkt und Ort gelebter Bürgernähe“

Zehn Jahre Behördenbüro am Rathausturm

Gronau -

Vor zehn Jahren – exakt am 18. September 2009 – wurde das Behördenbüro an der Bahnhofstraße 6 am Fuße des alten Rathausturms seiner Bestimmung übergeben. Mit dem Behördenbüro im ehemaligen Fischladen Krienke erhielten die Stadt Gronau und die Kreispolizeibehörde Borken im Rahmen ihrer Ordnungspartnerschaft einen Ort des gemeinsamen Wirkens im Zentrum der Stadt. Seither hat sich das Behördenbüro zu einer festen Beratungs- und Anlaufstelle für die Gronauer Bevölkerung etabliert.