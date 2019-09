Vor über einem Jahr nahm die Klimagerechtigkeitsbewegung mit dem couragierten Schulstreik von Greta Thunberg in Schweden ihren Anfang und hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer weltweiten, engagierten Bewegung für Klimagerechtigkeit entwickelt.

Diese Bewegung wird von Schülerinnen und Schülern der Fridays for Future-Bewegung und von einem quer durch die Bevölkerung gehenden Netzwerk an For-Future-Gruppen, einem Bündnis von Nicht-Regierungsorganisationen und Unternehmen getragen, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe „Eltern für Zukunft“ (Parents for Future) Gronau.

„Zusammen engagieren wir uns als For-Future-Bewegung für einen ambitionierten und wirksamen Schutz des Klimas und einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen auf der Erde.“ Fridays for Future hat dafür sechs Hauptforderungen gestellt, so die Erreichung einer Nettonull 2035, den Kohleausstieg bis 2030, eine 100-Prozent-erneuerbare-Energieversorgung bis 2035, das Ende der Subventionen für fossile Energieträger bis Ende 2019, die Abschaltung von einem Viertel der Kohlekraftwerke bis Ende des Jahres und eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen.

Gemeinsam wollen die Akteure den Handlungsdruck auf die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger so erhöhen, dass die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens noch erreicht werden können. „Wir tun dies aus tief empfundenem Respekt und Verantwortungsgefühl für die zukünftigen Generationen“, heißt es weiter.

Die Veranstalter der Demonstration in Gronau rufen alle Bürger dazu auf, am heutigen Freitag ihren Alltag zu unterbrechen und sich dem von Fridays for Future organisierten Klimastreik anzuschließen. Die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Gronau werden nach Angaben von „Eltern für Zukunft“ am heutigen Freitag um 11.45 Uhr ihre Glocken läuten lassen, um der Unterstützung der Bewegung Ausdruck zu verleihen.