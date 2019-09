Das Gebäude der ehemaligen Sophie-Scholl-Schule steht derzeit wegen einer PCB-Belastung – wie berichtet – besonders im öffentlichen Fokus. Denn: Trotz Schadstoffsanierung und Rückbau der Schule bis auf die nackten Betonmauern, liegt die Raumluftbelastung mit PCB über den zulässigen Grenzwerten. Mit der Folge, dass nach Meinung von Fachleuten nur noch ein Abbruch der Schule in Frage kommt.

In der jüngsten Ratssitzung wurde durch Anfragen deutlich, dass sich Eltern offenbar auch Sorgen machen wegen des Nebeneinanders von Schuttcontainern und der Unterbringung von Schülern in mobilen Pavillons auf dem Schulhof. „Wir arbeiten derzeit an einer tragfähigen Lösung“, so Stadtbaurat Groß-Holtick mit Blick auf diese Frage. Aber: Die Rückbauarbeiten, die derzeit an der Schule laufen, haben nach seinen Angaben noch nichts mit schadstoffbelasteten Teilen zu tun.

Geprüft wird aktuell von der Verwaltung nach einem Beschluss des Bauausschusses und des Schulausschusses, ob es unter finanziellen, zeitlichen und räumlichen Aspekten sinnvoll ist, statt eines bisher geplanten Wiederaufbaus der Schule in der überwiegend alten Gebäudestruktur eine komplett neue Schule am Standort zu errichten. Die Ergebnisse dieser Prüfung sollen dem Bauausschuss in einer Sitzung noch vor den Herbstferien mitgeteilt werden.

Während der jüngsten Ratssitzung am Mittwochabend beantwortete der Stadtbaurat auf Anfrage von Ratsmitglied Ulrich Doetkotte (FDP) Fragen zur Schadstoff-Analyse. Unter anderem trug Groß-Holtick Angaben aus einem Schreiben des Büros Wessling (das die Schadstoffmessungen in der Schule vorgenommen hat) detaillierte Analyse-Beschreibungen und festgestellte Messwerte vor. Durch ein weiteres Büro seien die Analyse- und Messmethoden als korrekt bestätigt worden, so der Stadtbaurat. Eigene Messungen seien aber von diesem Büro nicht durchgeführt worden.