Autorinnen und Autoren aus Münster, Duisburg, Leipzig, Rheine, Bochum und Siegburg gehen am kommenden Freitag ( 27. September) in die 16. Runde des Gronauer Poetry Slams. Sie treten mit ihren selbstverfassten Texten unterhaltsam im Cinetech-Kino an der Mühlenmathe gegeneinander an, um letztlich vom Publikum als Sieger gekürt zu werden.

Seit 2013 gibt es dieses äußerst unterhaltsame interaktive Bühnenformat nun schon in Gronau, organisiert von der Kulturbüro Gronau GmbH und der Familienbildungsstätte. Marian Heuser aus Münster wird den Abend moderieren; er ist auch für die Programmzusammenstellung verantwortlich, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Jeder der auftretenden Künstler hat sechs Minuten Zeit, mit seinen Texten im weiten Feld zwischen Comedy, Lyrik, Kabarett, Satire, Prosa oder Rap das Publikum zu begeistern. Instrumente und Verkleidungen sind tabu, damit das Publikum als Jury nicht irritiert wird. Mit Punktetafeln von 1 bis 10 bzw. mittels lautstarkem Applaus wird letztlich der Sieger oder die Siegerin gewählt.

Mit dabei ist nach langer Zeit auch mal wieder der bekannte Slammer Achim Leufker aus Rheine, der in den Jahren 2017 und 2018 jeweils das Finale der NRW-Landesmeisterschaften erreichte. Tickets sind verfügbar unter www.eventim.de oder an der Abendkasse.