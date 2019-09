Blonde Haare, blaue Augen, heller Teint – all das beschreibt die junge Singer-Songwriterin Esther-Marija Stemmer aus Hamburg, die einst hinaus in die Welt zog, um sich vom Leben inspirieren zu lassen. Ihr nächster Halt war Enschede, wo sie sich aus Versehen für ein Jazzstudium einschrieb. „Jazz, was ist das eigentlich?“, dachte sie sich und folgte ihrem Schicksal.

Dabei traf sie auf viele interessante Musiker, die aus ihren zunächst rudimentär gespielten Songs etwas Wunderschönes entstehen ließen. Beeinflusst von diesem Sound schrieb sie weitere Songs, gespickt mit farbenreichen Akkorden, kleinen, im Kopf hängenbleibenden Melodien, Drum-Grooves, die mit den Songs nicht besser verschmelzen könnten – und das alles mit viel Liebe zum Detail.

Warum sich also zwischen Pop oder Jazz entscheiden, wenn man beides doch so wunderbar miteinander verbinden kann? Das beeindruckende Zusammenspiel der jungen Bandmitglieder, getragen durch die einzigartige Stimme ihrer Frontfrau macht das Konzert zu einem ganz besonderen Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

Das Konzert in der Veranstaltungshalle Turbine des Rock- und Popmuseums beginnt am 21. November um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es zum Preis von sieben Euro im rock’n‘popmuseum oder online unter https://rock-popmuseum.ticketfritz.de