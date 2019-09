Tanz, Theater und Kalligrafie

Tanzen zur Musik von „Pretty Belinda“, Gastgeber als Gäste und ein brutaler Messer-Mord, für den es von Zuschauern Beifall gibt? Ungewöhnliche Einblicke in das fast 300 Kurse umfassende Programm gaben am Freitagabend Mitarbeiter, Dozenten und Kursteilnehmer der Euregio-Volkshochschule. Der Anlass: „Die Lange Nacht“ der Volkshochschulen, zu der die Bildungseinrichtungen für Erwachsene bundesweit aus Anlass ihres 100. Geburtstages eingeladen hatten.

Gleich an zwei Spielorten präsentiert sich dabei die VHS vor Ort: Stimmen dringen um kurz nach 19 Uhr aus einem Raum im Obergeschoss des Eper Amtshauses. Dort, wo sonst Kursteilnehmer dem Dozenten lauschen, geht es an diesem Abend gemütlich zu. Hier sind Gastgeber als Gäste geladen, wie VHS-Leiterin Helga Ausländer erklärt. Diese Gäste – alle mit ausländischen Wurzeln – haben zuvor im Rahmen des VHS-Angeboten „Weltreise durch Wohnzimmer“ Gronauer in ihren Häusern empfangen. Sie haben von ihren Heimatländern, ihrem Leben, den Bräuchen dort und von ihrem Weg nach Gronau erzählt. Und sie haben ihre Gäste mit Köstlichkeiten aus der Heimat bewirtet. Am Freitagabend revanchieren sich die Gäste – mit Leckereien aus deutschen Landen – vom Apfelkuchen bis zum Pumpernickel, vom Würstchen bis zum Käsespieß.

„Lange Nacht“ der Volkshochschule Gronau 2019 1/24 Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Foto: Klaus Wiedau

Sozusagen als „Beilage“ serviert Nachtwächter Georg Frieler Häppchen der Gronauer und Eper Geschichte. „Ich habe weltweit bisher nur vier Orte gefunden, die Epe heißen“, sagt er. Und er fügt – ganz Patriot – hinzu: „Aber das schönste Epe ist hier!“

Ein Stockwerk höher liegt der Duft von Räucherkerzen in der Luft. Drei Frauen üben sich unter Anleitung in der Meditation. Im Erdgeschoss – direkt neben dem Trauzimmer hat die VHS-Gruppen „Farbenspiel“ einen Raum in eine Galerie verwandelt. Dort stellen die Künstler, die durch die VHS zusammenfanden und schon seit Jahren eine Gruppe bilden, ihren Arbeiten ab, sprechen mit Gästen über ihr farbenfrohes Hobby. Unter den Malern ist auch die über 90 Jahre alte Ordensfrau Amata Lansmann, deren Bilder durch feinem Pinselstrich beeindrucken. Hier können Gäste auch die Kunst der Kalligrafie ausprobieren

Keine Pinselstriche, aber Linien aus Tanzschritten zur Countrymusik ziehen nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt an diesem Abend die Tänzerinnen der VHS-Line-Dance-Gruppe auf den Teppichboden der Stadtbücherei. „Erste Besucher haben schon mitgemacht und angekündigt, bei einem der Übungsabende der Formation hereinzuschnuppern“, freut sich Dr. Anne Terglane-Fuhrer, pädagogische Mitarbeitern der VHS.

Freude hat offensichtlich auch die kleine Schar der Theatersportgruppe um Frederik van der Veen, die sich danach präsentiert. Ein Stichwort reicht, um eine Szene zu spielen: Ob Wochenmarkt, Treffen im Café oder Messer-Mord beim Essen – Improvisation ist alles für die Truppe. Und sie zeigen nicht nur ihr Können, sondern animieren auch Besucher an diesem Abend zum mitmachen. Und der Abend hält noch mehr bereit: VHS-Sprachlehrer zeigen, wie es in den Kursen für Englisch, Portugiesisch oder Arabisch zugeht, Sprachlernplätze können ausprobiert werden.

Bis Mitternacht geht die „Lange Nacht“, die mehr Zuschauer verdient hätte. Aber nur Mut: Wer am Freitag keine Zeit hatte, kann jederzeit in die VHS-Arbeit einsteigen. Bei rund 300 Kursen und 120 Dozenten findet jeder was – nicht erst nach der nächsten „Lange Nacht“.