Party zur neuen Single in der Spinnerei

Gronau -

Aufatmen bei Dennis Buss. Seit Dienstag ist die neue Single „Vibe“ des Gronauer Rappers nicht nur in allen Online-Shops und Streaming-Diensten verfügbar. Auch das Video ist bei YouTube abrufbar und die CD kommt frisch aus dem Presswerk. Also mehr als nur ein Grund zu feiern – und deshalb findet am 12. Oktober (Samstag) ab 21 Uhr die offizielle Release-Party zur Veröffentlichung des neuen Stücks in Duesmanns Spinnerei im WZG an der Fabrikstraße statt.