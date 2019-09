Eine vierköpfige Jury, bestehend aus Dennis Dennebos (Erwachsenenpädagoge aus Enschede), Inken Marzinek (Mitarbeiterin des Jugendamtes), Anna Schättling (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste) und Claudia Busch (Grundschullehrerin), hatte die Qual der Wahl. Das Team Lama (Annika Jansen und Aisha El Arabi) gewann den Lese-Oskar für den bösesten Lesefiesling. Die meisten gelesenen Seiten hatten die „Leseheroes „(Familie Klein-Menting / Penner als Team) und Timo Dinkelborg als Einzelperson. Am meisten Bücher gelesen haben die „Lesemeister“ (Familie Savci als Team mit 52 gelesenen Büchern) und Emma Leefken als Einzelleserin mit stolzen 22 Büchern. Weitere Gewinner gab es in den Kategorien „Bestes Motto“ („Die Lesemäuse“ Marina und Melissa Karsten), „Beste Kreativpinnwand“ („Best friends girls forever“, Elisa Schwartze, Hellen Doetkotte , Lea Plietker, Ida Wiegmann und Anna Scherping), „Bester Teamname“ („Die lesenden Untertassen“, Franziska Fleer, Paula Gehling und Ida Kottig), „Bestes Foto“ (Team Misch-Masch Nele Hönerlage, Emma und Lutz Lammers). In der Kategorie „Kreativstes Logbuch“ gewannen die Lese-Girls Laura und Isabella Can.

Unterstützt wurde die Jury bei der Preisverleihung und der Verlosung von Buchgutscheinen der Gronauer „Buchhandlung am Markt“ und von „Nova Buch“ in Epe von Gronaus Bürgermeister Rainer Doetkotte, der die 150 Besucher der Veranstaltung für den tollen Einsatz während der Sommerferien lobte.

Insgesamt hatten sich 230 Gronauerinnen und Gronauer angemeldet. Diese haben sich in 52 Einzelleser und 49 Teams mit bis zu fünf Mitgliedern aufgeteilt.

Der Sommer-Leseclub ist als bewährtes Ferienprojekt vom Kultursekretariat Gütersloh und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert. Die Sparkasse Westmünsterland und das Cinetech unterstützten die Veranstaltung vor Ort.

Der neue Ansatz kam sehr gut an, da eine Mischung von analog und digital gegeben war. 2020 findet der Club erneut in der jetzigen Form statt. Die Stadtbücherei freut sich bereits jetzt auf alten Hasen und ganz viele neue Clubmitglieder. Die Logbücher können in der Stadtbücherei und der Zweigstelle in Epe abgeholt werden.